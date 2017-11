Sursis pour les "biens mal acquis" d'Obiang, la SocGen épinglée

27 octobre 2017 Par Par Agence Reuters

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné vendredi le fils aîné du président de Guinée équatoriale à des peines de prison et d'amende avec sursis mais a mis en cause la Banque de France et la Société générale, au terme du premier procès des "biens mal acquis" par des dirigeants africains.