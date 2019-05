La loi française s'applique à la succession Hallyday, dit la justice

28 mai 2019 Par Par Agence Reuters

La succession du chanteur Johnny Hallyday, mort le 5 décembre 2017, doit être réglée selon la loi française et non américaine, a tranché mardi le tribunal de Nanterre, donnant ainsi raison à ses aînés, Laura Smet et David Hallyday, et infligeant une défaite à sa veuve Laeticia, dont l'avocat va faire appel.