Vers une nouvelle feuille de route UE-Afrique sur les migrations

28 août 2017 Par Par Agence Reuters

Le mini-sommet de chefs d'Etat et de gouvernement africains et européens ce lundi à l'Elysée devrait déboucher sur une nouvelle feuille de route sur la question des migrations, sujet jugé prioritaire en cette rentrée par Paris, Madrid, Berlin et Rome, a-t-on appris dans l'entourage d'Emmanuel Macron.