La loi «grand âge» repoussée: «On me dit qu’il y a des aides, mais où sont-elles?!»

« Il va falloir me croire. » Lors de ses vœux à la presse, mardi 28 janvier, Agnès Buzyn a promis son projet de loi « grand âge et dépendance », maintes fois repoussé, pour « cet été ». L’objectif : « Maintien à domicile le plus longtemps possible. » Ce qui suppose un soutien renforcé aux proches « aidants », moral et financier. Reportage dans un groupe de soutien dédié, dans le Pas-de-Calais.