Une voiture fonce sur des militaires, le conducteur arrêté

29 mars 2018 Par Par Agence Reuters

Un homme a foncé jeudi matin avec une voiture sur des militaires à Varces, près de Grenoble (Isère), pour des raisons encore indéterminées et sans faire de blessés, avant de prendre la fuite et d'être arrêté quelques heures plus tard.