Interrogé lors du compte-rendu du Conseil des ministres, Christophe Castaner a répondu que « toutes les déclarations de patrimoine » de Muriel Pénicaud « seront rendues publiques », expose Le Parisien. Il a ensuite défendu la plus value réalisée: la ministre « a eu la chance d'être cadre dirigeant et DRH dans une grande entreprise, Danone, connue pour être un modèle de dialogue social. Dans ce cadre elle avait une rémunération construite sur un fixe et des stock-options », a-t-il poursuivi.