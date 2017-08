Impôts: les bêtises de la «libération»

Le mot de « libération » n’est pas un terme historiquement neutre. Il fait référence à la fin de l’Occupation, c’est-à-dire à la chute du IIIe Reich. Rien que ça. Quand l’Institut économique Molinari (IEM), un think tank libéral, remet au goût du jour le concept de « libération fiscale », et qu’il est repris sans recul par la plupart des journaux, radios ou télévisions (Le Point, Le Figaro, BFM Business, Europe 1, Les Échos, Capital, 20 Minutes), ces statistiques frappent les esprits. Elles signifient ni plus ni moins que le portefeuille des Français est préempté pendant sept mois de l’année par un occupant, une puissance étrangère qui le vampirise à son profit.