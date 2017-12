Gonette, eusko, sol-violette et les autres: les dilemmes des monnaies locales

29 décembre 2017 Par Marie Simon (Mediacités)

Le bitcoin, avec ses spéculateurs et ses zones d’ombre, fut la devise vedette de 2017. Mais derrière ce sulfureux emblème des monnaies complémentaires se cache une myriade d’autres initiatives, locales et ancrées dans l’économie des territoires. Plongée dans l’univers précaire et mystérieux des “MLC” françaises. Une enquête de nos partenaires Mediacités.