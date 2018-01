Croissance française: plutôt un effet Draghi qu'un effet Macron

La croissance a donc été de retour en 2017. Le Produit intérieur brut (PIB) a ainsi progressé de 1,9 % sur l’ensemble de l’année, a annoncé ce mardi 30 janvier l’Insee. Sur le seul dernier trimestre, la croissance est de 0,6 %, soit autant que les deux premiers trimestres de l’année et un peu plus que le 0,5 % du troisième trimestre. C’est la croissance annuelle la plus rapide enregistrée par le pays depuis 2011 où elle avait été de 2,1 %. En 2016, la croissance avait été de 1,1 %.