Grève dans les Ehpad, Buzyn défend les efforts de l'Etat

30 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

La ministre de la Santé et des Solidarités a défendu mardi une hausse sans équivalent du budget dévolu aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), alors que les personnels observent une grève inédite pour réclamer plus de moyens et de considération.