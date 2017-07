L'Urssaf Bretagne condamnée pour travail dissimulé

Le conseil de prud'hommes de Rennes a condamné l'Urssaf Bretagne pour non-paiement de 240 heures supplémentaires à une ancienne salariée. L'Urssaf devra payer à la salariée ses heures supplémentaires et les majorations, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Total de la note : 150 118 €. À lire sur le Télégramme.fr.