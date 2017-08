Ordonnances: l’impossible équation de Muriel Pénicaud

C’est donc le jour J. Ce jeudi 31 août, le premier ministre Édouard Philippe rend enfin publique la totalité des textes des ordonnances réformant le droit du travail, après quelques jours d’obscurs débats parlementaires et plusieurs semaines de vraie-fausse concertation avec les organisations syndicales (lire ici notre dossier complet). Cette réforme expresse par ordonnances a été présentée par le candidat Emmanuel Macron comme la clé de voûte d’une refonte en profondeur du marché du travail et d’une relance de l’économie française. Et elle concernera directement le statut, les conditions d’embauche et de licenciement des plus de 25 millions de salariés en France.