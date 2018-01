Triplé lunaire inédit depuis plus de 150 ans

31 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

Des centaines d'astronomes amateurs devraient se rassembler ce mercredi pour assister à la conjonction d'une "Lune de sang", d'une "Lune bleue" et d'une "super Lune", un phénomène qui ne s'était plus produit depuis plus de 150 ans.