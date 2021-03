Justice commerciale: la réforme affole les administrateurs judiciaires

C’est comme un vent d’affolement qui souffle sur le petit microcosme des administrateurs judiciaires et mandataires de justice. Alors que la Chancellerie avait initialement préparé un projet de réforme de la justice commerciale qui l’avantageait très fortement, la profession pressent désormais que la mission de réflexion confiée à l’ancien médiateur du crédit, René Ricol, va faire des propositions imposant la transparence sur les frais de justice. Ce qui constituerait une révolution dans un monde où règne l’opacité.

Initialement, tout avait bien commencé pour les gros cabinets parisiens d’administrateurs judiciaires et mandataires de justice, qui gagnent des fortunes dans les procédures collectives en cas de dépôt de bilan, et plus encore dans les procédures amiables, qu’il s’agisse des conciliations ou des mandats ad hoc – ce qui n’est pas le cas de la plupart des cabinets en régions.

Comme Mediapart l’a révélé dans une enquête en début d’année, la Chancellerie a, dans un premier temps, préparé deux projets d’ordonnance pour transposer une directive européenne sur la justice commerciale qui faisaient la part belle aux gros cabinets d’administrateurs judiciaires et mandataires de justice et modifiaient à leur avantage l’ordre des créanciers privilégiés en cas de liquidation judiciaire, et cela au détriment du régime de garantie des salaires (AGS). Concrètement, le superprivilège salarial de l’AGS, qui représente 40 % de ses recettes et 80 % des créances récupérées, devait passer du 3e rang actuellement au 6e rang après entrée en vigueur de la réforme. Et les créances de salaires non couverts par l’AGS devaient pour leur part être dégradées au 10e rang.

Ce projet de réforme initial a vivement inquiété le patronat, qui gère le régime de garantie des salaires, mais tout autant les confédérations syndicales, qui y sont très attachées. Car tout le monde a bien compris qu’il serait très dangereux de fragiliser ce régime de garantie des salaires (qui paie leurs salaires aux salariés des entreprises mises en liquidation) au moment précis où la crise sanitaire va susciter une vague sans précédent de dépôts de bilan.

On pouvait d’autant moins douter que le but initial de la Chancellerie était d’avantager les grands cabinets d’administrateurs judiciaires et mandataires de justice qu’au début, un groupe de travail passablement surréaliste a été mis sur pied pour piloter cette réforme. Sa composition a longtemps été tenue secrète, mais nous sommes parvenus à percer ce mystère. Avec neuf membres, le ministère de la justice y était représenté en force. Avec 11 membres, les grandes directions du ministère des finances y étaient encore plus massivement représentées. Sans grande surprise, y siégeaient aussi trois représentants des tribunaux de commerce, dont Sonia Arrouas, présidente du tribunal de commerce d’Évry et présidente de la Conférence générale des juges consulaires. Quatre professeurs de droit privé étaient également de la partie. Et enfin, on relevait aussi les noms de quatre administrateurs judiciaires et mandataires de justice, dont Christophe Basse, président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires de justice, et Frédéric Abitbol, à la tête de l’un des gros cabinets parisiens.

Mais la composition de ce groupe de travail réservait aussi deux autres surprises, très révélatrices du projet de la Chancellerie. D’abord, le ministère du travail n’y était que très faiblement représenté, avec seulement trois personnes. Et puis surtout, l’AGS n’était… pas représentée du tout ! À croire que dans cet univers de la Macronie, une liquidation judiciaire est une affaire de banquiers et d’actionnaires, mais pas un problème social…

Pourtant, les vives critiques que ce projet a suscitées ont fini par faire bouger les lignes. Le gouvernement a changé de pied et confié une mission de conciliation à René Ricol, ancien président de la Fédération mondiale des experts-comptables et ex-médiateur du crédit, de sorte qu’il fasse des propositions pour amender le projet de réforme. Or, l’intéressé, qui a roulé sa bosse et est bien au fait des arcanes compliqués et souvent obscurs du capitalisme parisien, et plus encore de la justice commerciale, est tout sauf un naïf.

Il connaît les pratiques des très gros cabinets parisiens de ces professions de justice, qui parviennent à s’enrichir même dans les procédures collectives, pour lesquelles les honoraires sont pourtant très réglementés. Il sait aussi, par contraste, que beaucoup d’administrateurs judiciaires en régions font preuve d’un formidable dévouement et gagnent parfois, eux, des misères. Il sait aussi que les procédures amiables (conciliations ou mandats ad hoc) donnent lieu, elles, à des honoraires parfois exorbitants au profit des mandataires de justice, avocats ou banquiers, et que les excès sont d’autant plus fréquents que ces frais de justice, à la charge des entreprises concernées, sont secrets et non encadrés.

Les gros cabinets parisiens d’administrateurs judiciaires et mandataires de justice ont alors bien pressenti qu’avec René Ricol à la manœuvre, les modalités de la réforme pourraient évoluer et qu’ils auraient la partie moins facile. C’est d’ailleurs la rumeur qui circule à la Chancellerie et à Bercy : la mission, qui achèvera ses travaux et consultations à la mi-avril, pourrait recommander une transparence totale sur les frais de justice, ce qui limiterait beaucoup les abus actuels, notamment dans les procédures amiables ; et elle pourrait chercher à remettre au pas les plus gros cabinets parisiens, auxquels sont imputables les dérives les plus spectaculaires.

Plusieurs affaires récentes illustrent certaines de ces dérives. D’abord, il arrive fréquemment que les plus gros cabinets aillent chasser sur les terres des administrateurs ou mandataires en province, pour arrondir encore plus leurs honoraires. Un exemple : à l’occasion d’une audience qui s’est tenue le 23 février, le tribunal de commerce spécialisé de Rouen a décidé, à l’opposé des réquisitions du parquet, de ne pas désigner un mandataire judiciaire de la région dans une affaire de redressement mais a préféré désigner Christophe Basse, président de l’association de la profession, et son prédécesseur, Marc Sénéchal, à la tête de l’un des plus gros cabinets parisiens.

D’après de bonnes sources, le mandataire judiciaire évincé (qui n’a pas souhaité nous parler) a écrit au procureur de sa circonscription, celui de Cherbourg, pour l’alerter et s’en plaindre. Le procureur concerné nous a confirmé avoir reçu cette lettre d’alerte et nous a dit l’avoir fait suivre au parquet concerné, celui du tribunal de commerce de Rouen.

Les honoraires perçus par certains cabinets sont aussi au cœur du débat. Dans une enquête précédente, nous avions donné de nombreuses illustrations de ces dérives dans des procédures collectives, bien que les honoraires soient théoriquement très encadrés par la loi, homologués par les tribunaux de commerce ou par une cour d’appel au-delà d’un certain seuil. Mais les procédures amiables, qui donnent lieu à des honoraires qui restent secrets, favorisent des excès à couper le souffle.

Un exemple récent : comme l’ont rapporté récemment Les Échos, le tribunal de commerce de Marseille a validé le protocole de conciliation signé par le groupe Bourbon avec l’ensemble de ses créanciers. Or, selon nos informations, même si l’opération de restructuration financière est d’une ampleur rare, elle a donné lieu également à des frais de justice, à la charge du groupe, d’un montant inouï, approchant 23 millions d’euros. L’un des responsables de l’un des cabinets d’avocats concernés, le cabinet Hogan Lovells, nous a fait valoir qu’il n’avait perçu, pour ce qui le concerne, qu’une infime partie de la somme – « pas même le quart », nous a-t-il assuré – et que de très nombreux autres intervenants étaient en cause.

Dans le cas des procédures amiables, les banques créancières, les cabinets d’audit mandatés par elles et leurs avocats prennent aussi des honoraires considérables. Dans le cas présent, c’est donc aussi ce qui est advenu : les banques créancières et leur cabinet d’avocats, Freshfileds, qui ont participé à la procédure de conciliation ont eu une part de la somme. La seule singularité de ce dossier, c’est que les banques créancières sont en outre devenues les principales actionnaires du groupe et les frais engendrés ont pesé… sur leur propre entreprise !

Sentant que les abus constatés dans de nombreux dossiers risquent de les mettre dans l’embarras et d’orienter la réforme dans un sens qu’ils ne souhaitaient pas, les cabinets les plus influents des administrateurs judiciaires et mandataires de justice ont cherché à organiser une parade. C’est ainsi que le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires a bricolé, avec l’aide d’un cabinet d’audit inconnu, une étude comparative tendant à prouver que grâce à eux la justice commerciale fonctionnait bien mieux que dans la plupart des pays européens. Et, sans procéder à la moindre mise en perspective ni mise en garde, Le Monde a accepté de se prêter à cette manœuvre, publiant « en exclusivité » cette étude réalisée « par un grand nom du conseil », qui n’est pas cité. Les lecteurs du quotidien ont donc pu apprendre que, grâce à ces professions, « la France fait mieux que ses voisins européens » en matière de justice commerciale et que toutes les procédures se déroulent « à un prix compétitif ».

Et puis, le président du Conseil national, Christophe Basse, a aussi cherché à mobiliser ses troupes – difficile entreprise car les administrateurs et mandataires de justice en province vivent dans un univers qui n’a pas grand-chose à voir avec celui de leurs confrères parisiens. À toutes ses troupes, aussi hétérogènes soient-elles, il a donc adressé un courrier le 9 mars (dont on peut lire la version intégrale sous l’onglet Prolonger associé à cet article) pour qu’elles serrent les rangs : « Comme vous l’avez peut-être appris dans les rares médias à avoir repris l’information, M. René Ricol s’est vu confier par le premier ministre une mission sur l’articulation entre le régime de garantie des salaires (AGS) et les administrateurs et mandataires judiciaires dans le cadre des procédures collectives. Les conclusions de cette mission seront rendues mi-avril. Ancien président de l’Ordre des experts-comptables, ancien président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et ancien Commissaire général à l’investissement, M. René Ricol incarne la compétence et la rigueur nécessaires à la conduite de cette mission », leur a-t-il expliqué.

Dans la suite de sa missive, Christophe Basse n’a pas pu s’empêcher de s’emporter contre le régime de garantie des salaires, géré par l’AGS : « Cette nomination tombe à point nommé, compte tenu de la campagne de presse violente et mensongère lancée par l’AGS et le Medef ces dernières semaines. La mission confiée à M. Ricol permettra, je l’espère, de rétablir les vérités qui ont été fort malmenées par cette campagne de dénigrement à la fois du projet d’ordonnance du gouvernement et de notre profession. »

Or, la lettre a beaucoup circulé dans les milieux de la justice commerciale et elle a été très mal accueillie, notamment par plusieurs présidents de tribunaux de commerce. Selon nos informations, le président du tribunal de commerce de Lyon, Thierry Gardon, a même pris la plume (la lettre est aussi sous l’onglet Prolonger) pour dire son agacement à Christophe Gardon et ses collègues : « Nous avons eu hier connaissance de la désignation de Monsieur René Ricol par Monsieur le premier ministre comme chargé de mission dans le cadre des difficultés rencontrées dans les relations entre les AGS et votre profession ainsi que de la lettre de votre président relative à cette désignation. À titre personnel, si la désignation d’un médiateur me réjouit et augure bien d’une issue positive et apaisée, je ne puis que vous faire part de ma très profonde indignation quant au contenu d’une partie de la lettre, à savoir le troisième paragraphe dont les termes sont proprement inadmissibles et peu adaptés à une volonté de médiation. Il est évident que l’appel à “l’union de tous les acteurs des procédures collectives” du paragraphe qui suit ne pourra être entendu par le tribunal de commerce de Lyon dans ce contexte. »

La « très profonde indignation » du président du tribunal de commerce de Lyon est une alerte que René Ricol devra prendre en compte s’il veut réussir sa mission et qui lui impose une triple obligation : sauvegarder les missions sociales du régime de garantie des salaires ; contenir les abus des plus gros cabinets des administrateurs et mandataires de justice ; et imposer la transparence des frais de justice. Le conciliateur a visiblement bien compris qu’il avait cette difficile équation à résoudre.