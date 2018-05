L'inflation accélère avec les prix du pétrole en mai

31 mai 2018 Par Par Agence Reuters

Le rythme de l'inflation sur un an a nettement accéléré à 2,0% en mai en France, son plus haut niveau depuis août 2012, sous l'effet de la hausse du pétrole et, dans une moindre mesure, des produits alimentaires, selon une première estimation publiée jeudi par l'Insee.