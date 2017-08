A court d’idées et d’argent, Les Républicains veulent lancer leur fondation

« Depuis 2007, nous n’avons pas produit beaucoup d’idées nouvelles, on tourne un peu en rond », assène le député du Pas-de-Calais Daniel Fasquelle, par ailleurs candidat à la présidence des Républicains en décembre. « Nous ne disons plus grand-chose sur l’Europe, il y a des sujets dont nous ne parlons jamais », avance-t-il. Toujours sonnés, Les Républicains n’en finissent plus de s’interroger sur les raisons de leurs défaites électorales. Avec la conviction, pour beaucoup, que les affaires de François Fillon n’expliquent pas à elles seules leur débâcle.