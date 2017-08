Le gouvernement voulait soigner l’image ce jeudi 31 août. À Matignon, sous l’autorité du premier ministre, la réunion de l’ensemble des organisations syndicales et patronales pour présenter les ordonnances, fruit de trois mois de consultations et d’un débat parlementaire, avait cet objectif. Médiatiquement, le coup peut porter, montrant à nouveau un pouvoir à l’écoute des partenaires sociaux. Depuis la première rencontre des leaders patronaux et syndicaux avec Emmanuel Macron le 23 mai, c’est pourtant la première fois que tous les acteurs sont réunis en ayant les textes complets. Ainsi se conclut une longue phase où la plupart des dés étaient pipés.