Syrie: L'Onu appelle au secours pour débloquer l'aide humanitaire

1 février 2018 Par Par Agence Reuters

L'aide de l'Onu n'arrive plus en Syrie depuis deux mois parce que le gouvernement du président Bachar al Assad n'autorise plus les convois humanitaires, a déclaré jeudi Jan Egeland, Conseiller spécial de l'Onu pour les questions de prévention et de règlement des conflits.