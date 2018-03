Des centaines d'automobilistes bloqués par le blizzard en Ecosse

1 mars 2018 Par Par Agence Reuters

Des tempêtes de neige venues de Sibérie ont balayé la Grande-Bretagne et l'Irlande, provoquant les plus sérieuses intempéries depuis 1991 et prenant au piège des centaines d'automobilistes dans la nuit de mercredi à jeudi en Ecosse.