Erdogan perd le contrôle d'Ankara, résultats disputés à Istanbul

1 avril 2019 Par Par Agence Reuters

Le Parti de la justice et du développement (AKP) de Recep Tayyip Erdogan a perdu le contrôle d'Ankara lors des élections municipales de dimanche en Turquie et le candidat de l'opposition est en tête à Istanbul, la plus grande ville du pays.