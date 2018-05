Une plainte pour torture et terrorisme vise à Paris un seigneur de guerre libyen

Un citoyen libyen en exil a porté plainte à Paris pour tortures et terrorisme contre le maréchal Khalifa Haftar, l'une des figures de la Libye post-Kadhafi reçue par Macron en juillet 2017, et récemment soignée secrètement en France. Le plaignant, qui a perdu sa mère et quatre de ses frères et sœurs en Libye, affirme que les troupes de Haftar commettent des crimes contre des civils innocents sous couvert de lutte contre le djihadisme.