La recherche du moindre coût et la multiplication des prestataires et des sous-traitants ont rendu possible la catastrophe, selon un article de Bastamag citant The Guardian. « Nous sommes probablement face à des défaillances multiples, estime Ben Bradford, expert en sécurité incendie et directeur du cabinet de consultants BB7. Le travail de résistance aux incendies revient souvent à un sous-traitant, qui ne se rend pas toujours compte du caractère critique des composants qu’il installe dans le système dans son ensemble. » Selon lui, la privatisation partielle du système d’inspection des bâtiments a entraîné une « course au moins-disant » pour réduire les honoraires et limiter le nombre d’inspections de terrain.