Attaque contre des soldats français et maliens à Gao, civils tués

1 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

Une attaque a visé dimanche matin une patrouille conjointe de militaires français et maliens à Gao, dans le nord du Mali, faisant au moins deux morts parmi la population civile et plusieurs blessés, a-t-on appris auprès du ministère malien de la Défense et de l'état-major français, qui refuse pour l'heure de se prononcer sur un bilan dans les rangs de Barkhane.