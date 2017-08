Les forces afghanes ont perdu plus de 2.500 hommes en quatre mois

1 août 2017 Par Par Agence Reuters

Deux mille cinq cent trente et un membres des forces de sécurité afghanes ont été tués et 4.238 autres blessés au cours des quatre premiers mois de l'année, selon des chiffres contenus dans un rapport du Special Inspector General for Afghanistan (SIGAR), un organisme du Congrès américain.