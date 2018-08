Afghanistan: Les taliban disent avoir vaincu l'EI dans le Nord-Ouest

1 août 2018 Par Par Agence Reuters

Plus de 150 djihadistes de l'Etat islamique ont été tués et un nombre équivalent de combattants de cette organisation se sont rendus aux forces de sécurité afghanes, dans la province de Jawzjan, après avoir été mis en déroute par les taliban, ont annoncé mercredi les autorités et les taliban.