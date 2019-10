L’âpre combat du nouveau maire d’Istanbul, porte-étendard de l’opposition anti-Erdogan

Istanbul (Turquie), de notre correspondant. – « Fais ton boulot et on te traitera correctement, mais si tu te mêles de choses qui ne te regardent pas, on va te laminer. » La menace n’émane pas d’un chef mafieux mais du ministre turc de l’intérieur, Süleyman Soylu, et s’adresse au maire de la deuxième plus grande ville d’Europe, Istanbul, 16 millions d’habitants, la locomotive de l’économie turque.