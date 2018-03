Pour Manfred Weber (PPE), Londres pratique la politique de l'autruche

2 mars 2018 Par Par Agence Reuters

Le dirigeant du PPE (Parti populaire européen, centre droit), le groupe le plus important au parlement européen, a dit vendredi craindre, après le discours de Theresa May, qu'il n'y ait peut-être jamais d'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur le Brexit.