Gaza: Paris appelle Israël à la retenue

2 avril 2018 Par Par Agence Reuters

Le Quai d'Orsay a dit dimanche exprimer "sa plus vive préoccupation face aux graves incidents survenus ces derniers jours dans la bande de Gaza" et a appelé le gouvernement israélien à la plus grande retenue à la suite de la mort de 15 Palestiniens vendredi dans la bande de Gaza.