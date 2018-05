Netanyahu accuse Abbas d'antisémitisme et de négationnisme

2 mai 2018 Par Par Agence Reuters

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé mercredi Mahmoud Abbas d'antisémitisme et de négationnisme en réaction à un discours dans lequel le président palestinien a estimé que les Juifs avaient été persécutés en Europe non pas en raison de leur religion mais de leur activité dans l'usure et la banque.