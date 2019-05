Venezuela: Nicolas Maduro dément que l'armée l'ait abandonné

2 mai 2019 Par Par Agence Reuters

Le président Nicolas Maduro est apparu jeudi en compagnie de son ministre de la Défense et de plusieurs commandants militaires, et a réfuté les affirmations des Etats-Unis et de l'opposition selon lesquels l'armée s'apprêterait à faire défection.