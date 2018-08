Le Brexit, priorité de la rencontre Macron-May vendredi

2 août 2018 Par Par Agence Reuters

Emmanuel Macron et Theresa May s'entretiendront vendredi des obstacles à franchir pour boucler l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et des relations futures entre les deux entités, sans pour autant négocier, a déclaré jeudi une source à l'Elysée.