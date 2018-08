Migrants: Le rythme des passages terrestres de Turquie vers Grèce s'accélère

2 août 2018 Par Par Agence Reuters

Plus de 10.000 migrants et réfugiés sont arrivés en Grèce par la voie terrestre, en provenance de Turquie, au premier semestre de l'année, soit un rythme nettement plus important qu'en 2017, a déclaré jeudi Médecins sans frontières (MSF) Grèce.