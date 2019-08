Nouveaux tirs de projectiles nord-coréens, Trump minimise leur importance

2 août 2019 Par Par Agence Reuters

Donald Trump a minimisé jeudi l'importance de ce qui semble être le troisième tir de missiles de la Corée du Nord en à peine plus d'une semaine, soulignant que ces missiles étaient de courte portée et "très standards", et le président américain s'est dit toujours disposé à poursuivre les négociations avec Pyongyang.