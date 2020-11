Attaque terroriste à Vienne: six lieux différents visés, trois morts et des blessés

Les rues de Vienne ont été la cible, lundi soir, de plusieurs attaques menées à six endroits différents du centre-ville par des hommes armés. Trois personnes ont été tuées – deux hommes et une femme – et au moins quinze autres ont été blessées, dont sept grièvement parmi lesquelles un policier. Un suspect a été abattu par les forces de l’ordre, qui était « un sympathisant » du groupe djihadiste État islamique (EI), a annoncé mardi matin le ministre autrichien de l’intérieur.