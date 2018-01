Trump dit avoir un "plus gros" bouton nucléaire que Kim Jong-un

3 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

Donald Trump a affirmé disposer d'un "plus gros et plus puissant" bouton nucléaire que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un qui a ordonné mercredi le rétablissement de la ligne téléphonique d'urgence reliant son pays à la Corée du Sud afin de discuter des modalités d'un dialogue intercoréen.