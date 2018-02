Portugal: le nouveau président de l’Eurogroupe soupçonné de trafic d’influence

À peine installé dans ses nouvelles fonctions de président de l’Eurogroupe, le ministre portugais des finances, Mario Centeno, est soupçonné par la justice de son pays de trafic d’influence pour avoir sollicité auprès du président d’un grand club de football des places en tribune d’honneur pour lui-même et son fils, laissant ainsi planer le doute, sinon sur son intégrité, du moins sur son jugement et l’idée qu’il se fait de sa fonction. En apparence anecdotique, l’affaire survient dans un contexte d’affrontement entre des juges affirmant leur indépendance et une classe politique régulièrement éclaboussée par des affaires de corruption.