Rohani dénonce les "ingérences" US et israélienne en Syrie

3 avril 2018 Par Par Agence Reuters

Le président iranien Hassan Rohani a dénoncé mardi les "ingérences" américaines et israéliennes en Syrie, avant de se rendre en Turquie où il doit rencontrer ses homologues turc et russe, Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine.