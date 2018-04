Un parti pakistanais sur la liste noire des Etats-Unis

3 avril 2018 Par Par Agence Reuters

Les Etats-Unis ont placé lundi la Ligue musulmane Milli, parti politique pakistanais lié au Lashkar-e-Taiba (LeT), auquel Washington et New Delhi imputent les attentats de 2008 à Bombay, sur leur liste des organisations terroristes.