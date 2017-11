L'armée syrienne a repris le contrôle de Daïr az Zour

3 novembre 2017 Par Par Agence Reuters

L'armée gouvernementale syrienne et ses alliés ont repris au groupe Etat islamique le contrôle total de Daïr az Zour, la ville la plus importante de l'est de la Syrie, confirment vendredi une source militaire syrienne et les médias d'Etat.