Trump entame sa tournée en Asie en plein débat sur sa réforme fiscale

3 novembre 2017 Par Par Agence Reuters

Confronté à des défis législatif et judiciaire à Washington, Donald Trump entame ce vendredi la plus longue visite officielle d'un président américain en Asie depuis plus de 25 ans, à la recherche de soutien pour mettre fin à la crise nucléaire avec la Corée du Nord.