Le cyclone Fani a fait 12 morts dans le nord-est de l'Inde

4 mai 2019 Par Par Agence Reuters

Le cyclone Fani, le plus violent à avoir frappé l'Inde depuis trois ans, a fait au moins 12 morts dans l'Etat d'Odisha, dans l'est du pays, avant d'atteindre samedi le Bangladesh, où plus d'un million de personnes ont été évacuées.