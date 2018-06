L'Italie ne sera plus le camp de réfugiés de l'UE, dit Salvini

4 juin 2018 Par Par Agence Reuters

L'Italie ne sera plus jamais "le camp de réfugiés de l'Europe", a déclaré le nouveau ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini en promettant des mesures sévères pour réduire les arrivées de migrants et réfugiés en Italie et expulser ceux qui se trouvent déjà dans la Péninsule.