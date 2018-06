Remaniement de l'état-major nord-coréen avant le sommet Trump-Kim

4 juin 2018 Par Par Agence Reuters

Les trois plus hauts gradés de l'état-major nord-coréens ont été limogés et remplacés, a-t-on appris de source américaine, un remaniement qui intervient à quelques jours du sommet annoncé entre Donald Trump et Kim Jong-un le 12 juin à Singapour.