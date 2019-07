De nouveaux ambassadeurs saoudiens à Londres et Washington

4 juillet 2019 Par Par Agence Reuters

Les nouveaux ambassadeurs d'Arabie saoudite à Washington et à Londres ont pris leurs fonctions après plusieurs mois de vacance, sur fond de tensions entre Ryad et ses alliés au sujet de la guerre au Yémen et de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.