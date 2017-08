Pause estivale pour un Congrès américain en mal de résultats

4 août 2017 Par Par Agence Reuters

Le Congrès américain a entamé jeudi une pause estivale de cinq semaines et les élus de la majorité républicaine ont déserté le Capitole sans avoir atteint aucun des grands objectifs qu'ils s'étaient fixés il y a plus de six mois lors de l'arrivée de Donald Trump à la Maison blanche.