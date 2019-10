Irak: Le plus haut dignitaire chiite met en cause la classe politique

4 octobre 2019 Par Par Agence Reuters

Le grand ayatollah Ali al Sistani, plus haut dignitaire chiite d'Irak, a appelé vendredi les forces de l'ordre et les manifestants dénonçant la corruption et le manque d'emplois dans le pays à ne pas recourir à la force, tout en critiquant la classe politique, en particulier les parlementaires, pour leur incapacité à régler les problèmes du pays.