Rencontre à huis clos entre Zuma et les principaux cadres du Congrès national africain

5 février 2018 Par Par Agence Reuters

Le président sud-africain Jacob Zuma s'est entretenu tard dimanche soir avec les six membres de la direction de son parti, le Congrès national africain (ANC), où des voix appellent avec de plus en plus d'insistance à son départ.