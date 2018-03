Droits de douane: Trump évoque des exemptions pour Canada et Mexique

5 mars 2018 Par Par Agence Reuters

Donald Trump a laissé entendre lundi que le Mexique et le Canada pourraient ne pas être touchés par la hausse des droits de douane sur l'acier et l'aluminium si ces deux pays acceptent de renégocier l'accord de libre-échange nord-américain (Aléna) dans des termes plus favorables aux Etats-Unis.