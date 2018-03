Droits de douane: Trump maintient la pression sur Canada et Mexique

5 mars 2018 Par Par Agence Reuters

Donald Trump a maintenu lundi la pression sur le Mexique et le Canada en matière commerciale en laissant miroiter à ces deux pays des exemptions sur les droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium s'ils acceptaient de renégocier l'accord de libre-échange nord-américain (Aléna) dans des termes plus favorables aux Etats-Unis.