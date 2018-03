Plus d'un tiers de la Ghouta orientale a été repris, selon l'OSDH

5 mars 2018 Par Par Agence Reuters

L'armée syrienne et ses alliés ont repris plus d'un tiers de la région de la Ghouta orientale, enclave rebelle située à l'est de Damas contre laquelle le régime d'Assad a lancé une offensive terrestre il y a une semaine, indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme, lundi.